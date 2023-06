6 Şubat depremlerinin izlerini silmek isteyen Adıyaman’ı yalnız bırakmak istemeyen çeşitli belediye, STK ve derneklerin destekleri devam ediyor. Son olarak Rotary Kulübü tarafından Adıyaman Belediyesine hizmetlerde kullanılması amacıyla traktör hibe edildi.

Rotary Kulübü tarafından hibe edilen traktör için düzenlenen törende konuşan ve Adıyaman’ın 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok zarar gören şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, kentin ve insanların yeniden eski yaşamlarına dönebilmesi için Türkiye Rotary ailesinin her zaman yeni projelerle Adıyaman’a yardım ettiğini söyledi. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen araç teslim törenine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Park ve Bahçeler Müdürü İdris İde, Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet ve Rotaryenler katıldı.

Depremin hemen ardından gerek Türkiye genelinde gerekse yurt dışındaki tüm Rotary Kulüplerinin Adıyaman’a yardım göndermek için adeta seferber olduğunu da belirten Başkan Binzet sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremin ilk anından itibaren tırlar dolusu yiyecek, giyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini Adıyamanlı hemşerilerimize ulaştırdık. Amacımız en kısa zamanda eski günlerimize dönebilmek için devletimiz ile birlikte memleketimiz için yapılacak her çalışmada gücümüzün yettiğince yer almak ve katkı sağlamak. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan başta Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk olmak üzere diğer Bölge Federasyon Başkanlarımız Suat Baysan ve Serdar Durusüt’e de teşekkür ederiz. Bugün aldığımız bu traktörleri Adıyaman ve Gölbaşı belediyelerimize hibe etmiş bulunuyoruz.”

Rotary Kulübü yetkililerine desteklerinden ötürü teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise büyük felaketin ardından her kesimden destekler gördüklerini dile getirerek, “İnşallah el birliğiyle en kısa sürede normalleşeceğiz” diye konuştu.



