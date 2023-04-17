Uluslararası Rotary Başkanı Jennifer Jones ve eşi Nick merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,9 ve 7,4 büyüklüğünde depremlerde meydana gelen büyük yıkımın ardından incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman’a geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Jennifer Jones ve eşi Nick, Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay, Türk Rotarysinin 3 Fedrasyon Başkanından Emre Öztürk, Suat Baysan ve Serdar Durusüt, Bölge Görevlileri ve Rotaryenler ile birlikte Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, Vali Yardımcısından kentin durumu hakkında bilgiler alıp, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Dünya Başkanı Jennifer Jones ve beraberindeki heyet daha sonra Yunus Emre Mahallesi’ndeki çadır kenti ziyaret ederek burada çocuklarla ve depremzedelerle uzun süre sohbet eden Jones, daha sonra depremzede ailelere gıda yardımı da atarak çadırda onlarla sohbet etti.

Şehir merkezindeki yıkımdan ve insanların zor şartlara altında yeniden hayatlarına devam ederken gösterdikleri mücadeleden etkilendiğini belirten Başkan Jones, şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından Adıyaman’da yaraların sarılması ilk etapta çadır kentlerin kurulması ardından insani yardımların ulaştırılmasında büyük hiç zaman kaybetmedik. Dünya genelinde 1 milyon 400 bin Rotaryen Türkiye ve Adıyaman için yardımlar topladı. İlk etapta yaptıklarımızın dışında yaklaşık 2 milyon dolar yardım topladık. Bu yardımlarla depremde yıkılan okul, hastane ve diğer önemli merkezlerin hizmet verecek projeler üretmeye ve bu projelere kaynak sağlayarak bölgede insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Türkiye’de Rotary 2430, 2420 ve 2440. Bölge Federasyonlarımız Adıyaman için çok faydalı projeler yapıyor. Gördüğüm her projeden inanılmaz etkilendim. Daha fazla yardım etmek için buradayım. Acınızı paylaşıyorum. Rotary her zaman olacak".

Uluslararası Rotary Başkanı Jennifer Jones ile beraberindeki heyet daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman’ın da katıldığı bir toplantıda Adıyaman’da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 680 konteyner ile yaşam alanlarının oluşturulduğu K12 Konteyner Kentinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Konteyner Kent Sorumlusu Serdar Gökpınar’dan bir brifing alarak sahada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Heyet daha sonra Rotary Sağlık Kliniğinin gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediyesi ile gerçekleştirilen protokol kapsamında yapılan sağlık merkezinin anahtarını Uluslararası Rotary Başkanı Jennifer Jones’ten teslim alan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç daha sonra sağlık hizmetlerinin verilmesi için İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz’e teslim etti.

Programda sürpriz bir doğum günün kutlaması ile Rotary Başkanı Jennifer Jones’in sevgili eşi Nick pastasının kestikten sonra 2430. Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk Adıyaman’ın yöresel Halk Oyunları Kıyafetlerini takdim etti.

Türkiye Rotary ailesinin Adıyaman’da yaptığı çalışmalardan söz eden Jones, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Konteyner kente tam donanımlı bir Mobil Klinik, 2 adet konteyner bilgisayar laboratuvarı, çamaşırhane, anaokulu yaptırmanın yanı sıra AÇEV ile işbirliği ile anne ve çocuk sağlığı psikolojik destek çalışmalarının yürütülmesi için mobil tır ile dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye’deki Rotary kulüplerinin bağışladığı tam donanımlı konteynerlerde incelemelerde bulunarak Monako ve Hindistan Rotary kulüplerinin desteği ile alınan konteynerden birini depremde enkaz altından sağ olarak çıkarılan ancak ailesinden çok sayıda kayıp yaşayan Özer ailesine teslim etti.

Uluslararası Rotary Dünya Başkanı Jennifer Jones ve eşi Nick, Geçmiş Dönem Direktörü Şafak Alpay, Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk, 2420. Bölge Başkanı Suat Baysan ve 2440. Bölge Başkanı Serdar Durusüt, Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, Bölge Görevlileri ve Rotaryenler Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman’a, sahadaki tüm çalışmalar ve Rotary’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.