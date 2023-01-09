Rektör Turgut, “Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş̧ tarafsız, özgür ve ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Milli egemenliğimizin, milli bağımsızlığımızın ve demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biri olan basın kuruluşlarımız, ülkemizin refahı be halkımızın doğru ve tarafsız habere ulaşabilmeleri için önemli bir görev üstlenmektedir. Basın çalışanlarımız, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin milletimize haber ve bilgi akışını sağlamak gibi değerli bir görevi ifa etmektedirler. Nitekim yerel, bölgesel, ulusal yazılı ve görsel tüm basın kuruluşlarımız ve çalışanlarımız bu görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini göstermişler ve basının bir milletin huzuru ve geleceği açısından önemini ortaya koymuşlardır. Bu vesile ile ülkemizde ve şehrimizde zor şartlar altında çalışan, gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en iyi dileklerimle kutluyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.