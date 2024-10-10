Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ve devlet erkânının yanı sıra bakanlar, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Törende Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’e akademisyenler ve öğrenciler de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, eğitim meselesinin iktidara geldikleri günden beri en öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, “Milletin teveccühüyle ülkeyi yönetme görevini devraldığımız günden beri gündemimizin en başına eğitimi yerleştirdik. Okul öncesinden başlayarak yükseköğrenime kadar her aşamada Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesini temel önceliğimiz olarak belirledik. Çok geniş bir yelpazede bugün geriye doğru baktığımızda imkânsız görünen nice düzenlemeyi kararlılıkla hayata geçirdik. 2002 yılında 76 olan yükseköğretim kurumu sayısı bugün itibarıyla 208’e ulaştı.” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise, “Rekabet ettiğimiz dünya devletleri dikkate alındığında önümüzdeki en ciddi sınav, toplumumuzun arasına ekilmek istenen yabancı düşmanlığı tohumudur. Biz bu GDO’lu tohumun bu topraklarda yeşermeyeceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA