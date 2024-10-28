Rektör Keleş, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, Türk milletinin kadim medeniyet mirasını yaşatan bir temel olduğunu belirtti.

"Cumhuriyet, Milletimizin Hürriyet Aşkının Simgesidir"

Rektör Keleş, Cumhuriyetin ilanını "binlerce yıllık medeniyet mirasımızın yeniden inşası ve yükselişi" olarak tanımladı. Keleş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir asır önce yedi düvele karşı verdiğimiz İstiklal Mücadelesi, sadece askerî bir başarı değil, milletimizin ruhunda kök salmış hürriyet aşkının en güçlü ifadesi olmuştur. Malazgirt’ten Osmanlı’nın üç kıtaya hükmeden adalet anlayışına kadar uzanan bu tarih, Cumhuriyetle taçlanmıştır."

"Cumhuriyet, Topyekûn Milletin Mücadelesiyle Vücut Buldu"

Rektör Keleş, Cumhuriyetin milletin ortak mücadelesiyle kurulduğunu vurgularken, "Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz’un kahramanlık destanları, Cumhuriyetin sağlam temellerini oluşturan tarihi adımlardır," dedi. Cumhuriyetin, Türk milletinin kimliğini ve kültürünü muhafaza eden yeni bir dönemi simgelediğini belirten Keleş, mesajında Cumhuriyetin kazanımlarını öne çıkardı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimizi Minnetle Anıyoruz"

Prof. Dr. Keleş, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarak, "Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Kaynak : PHA