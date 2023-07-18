Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Temmuz akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 1 kişi Diyarbakır Silvan’dan oynayarak 247 milyon 659 bin 481 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı.

Büyük ikramiye 5, 30, 55, 62, 66, 78 sayılarına isabet etti.

Ayrıca çekilişte 5 bilen 5 talihli de “Milyonerler Festivali” kapsamında toplamda ekstra 5 milyon TL’nin sahibi oldu.

5 BİLEN 5 TALİHLİ TOPLAMDA EKSTRA 5 MİLYON TL KAZANDI

Büyük ikramiyenin yanı sıra ‘Milyonerler Festivali’ kapsamında 5 bilen 5 şanslı kişi ise toplamda ekstra 5 milyon TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.

İzmir Bayındır ve Konak’tan, İstanbul Büyükçekmece’den oynayan talihlilerden 5 bilen 2 talihli kişi başı 1 milyon 185 bin 528 TL ikramiye kazandı.