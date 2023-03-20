Marmaris’te kendi adıyla Ocakbaşı Antep Mutfağı Restaurant açan Kebap Ustası 47 yaşındaki Mehmet Emin Fırat, açılıştan Ramazan Bayramı sonuna kadar geçecek 35 günlük gelirini, depremzede ailelere bağışladı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın birlikte yaptığı Emin Emmi Antep Mutfağı açılış törenine, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy da konuk olurken, Marmaris Halkı büyük ilgi gösterdi

Halkın ilgisini büyük mutlulukla karşılayan işletmeci 33 yıllık Kebap Ustası M. Emin Fırat; 6 Şubat depremlerinde kendisinin de birçok arkadaşını ve yakınını kaybettiğine dikkat çekerek; “Geride kalan vatandaşlarımız için biz de buradan bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Sayın Kaymakamımızla görüştük iznini aldık. Bugünden itibaren; Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı bitinceye kadar 35 günlük kazancımızı depremzede ailelerin ihtiyacları için, resmi kanaldan bağışta bulunacağız" diye konuştu.

https://youtu.be/QDGTnCwXYMc