"Yurt Dışından İzinsiz Erişim Tespit Edildi"

PTT’den yapılan açıklamada, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) mobil uygulamasına yurt dışından izinsiz erişim sağlandığı ve bu kapsamda bazı kullanıcılara PTT ile ilgisi olmayan bildirimlerin iletildiği belirtildi. Olayın fark edilmesiyle birlikte hızlıca güvenlik sistemlerinin devreye alındığı ifade edilirken, izinsiz erişimin önüne geçildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir."

Bu olayın ardından, güvenlik sistemlerinin derhal devreye alındığını ve gerekli teknik ve operasyonel önlemlerin uygulandığı kaydedildi.

"Herhangi Bir Veri Kaybı Yaşanmadı"

PTT, izinsiz müdahale sırasında kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlal edilmediğini ve herhangi bir veri kaybının yaşanmadığını vurguladı. Kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmediğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu izinsiz müdahale sırasında herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır."

"Hukuki Süreç Başlatıldı"

İzinsiz erişimle ilgili olarak, PTT'nin yasal süreç başlattığı duyuruldu. Yasal mercilerle iş birliği içinde olunduğu belirtilen açıklamada, bu sürecin detaylarına dair bilgi verilmedi. PTT, izinsiz erişimin kaynağının bulunması ve sorumluların tespit edilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kullanıcılar Dikkatli Olmalı

Siber saldırının ardından uzmanlar, kullanıcıların sahte bildirimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. HGS ile ilgili resmi bilgilendirmelerin yalnızca PTT'nin resmi mobil uygulamaları, internet sitesi veya SMS servisleri aracılığıyla yapıldığına dikkat çekildi. Kullanıcıların, herhangi bir şüpheli mesaj ya da bildirim almaları durumunda, PTT ile iletişime geçmeleri önerildi.

Bu tür siber saldırıların, kişisel bilgilerin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilebileceğini belirten uzmanlar, kullanıcıların PTT'den geldiği iddia edilen şüpheli e-posta veya mesajlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

Veri Güvenliğinde Endişeye Gerek Yok

HGS mobil uygulamasına yapılan izinsiz erişim girişimi ile ilgili olarak, PTT'nin açıklamaları kullanıcıların güvenliğini sağlama yönündeki adımların kararlılıkla atıldığını gösteriyor. Herhangi bir veri kaybının yaşanmadığının altı çizilirken, hukuki sürecin başlatılmasıyla saldırının sorumlularının bulunması ve cezalandırılması amaçlanıyor.

PTT, kullanıcıların bu süreçte endişe etmesine gerek olmadığını ve kişisel bilgilerinin güvende olduğunu duyurdu. Kullanıcıların, yalnızca resmi kanallardan gelen bilgilere itibar etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak : PHA