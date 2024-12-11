"Gabar, Türkiye'nin Petrol Üretiminin Yüzde 50'sini Karşılıyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı'nda (PEMTEK) yaptığı konuşmada, Şırnak Gabar sahasında günlük petrol üretiminin 61 bin varile ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Türkiye'nin toplam petrol üretiminin yarısının Gabar'dan karşılandığını ortaya koydu.

Bayraktar, "Kasım ayında toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin petrol üretiminde rekor bir seviyedir. Gabar, bu üretimin yarısını karşılayarak ne denli stratejik bir alan olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

TPAO, 5 Bölgede 130 Üretim Sahasında Faaliyet Gösteriyor

Konferansta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 70 yıllık geçmişine de dikkat çeken Bayraktar, kurumun 3 bin 692 personel ile 5 bölgede 130'dan fazla üretim sahasında aktif olarak çalıştığını söyledi. Bayraktar, TPAO'nun Türkiye’de çıkarılan petrol ve doğal gazın yüzde 80’ini ürettiğini vurguladı.

Milli Enerji Politikası ile Paradigma Değişikliği

Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bir paradigma değişikliğine gittiğini belirten Bakan Bayraktar, bu politika sayesinde derin deniz sondaj gemileri ve sismik araştırma gemileriyle bir filo oluşturulduğunu ifade etti. Bu sayede, petrol ve doğal gaz aramacılığında daha geniş bir etki alanı yaratıldığını dile getiren Bayraktar, 2020 yılında Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfinin bu çalışmaların en büyük sonucu olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz şu anda günlük 7 milyon metreküpe ulaştı. Diğer sahalardaki üretimle birlikte 3,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını yerli kaynaklarımızla karşılıyoruz" dedi.

TPAO'nun Uluslararası Hedefi: Afrika, Orta Asya ve Güney Amerika'da Daha Etkin Olacağız

TPAO’nun uluslararası alandaki faaliyetlerine değinen Bayraktar, Somali, Libya, Irak, Afrika ve Orta Asya başta olmak üzere yeni işbirlikleri ve ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretiminin artırılacağını ifade etti.

"Önümüzdeki dönemde TPAO’yu Irak, Libya, Afrika, Orta Asya ve Kafkas coğrafyasında daha aktif ve daha güçlü bir hale getireceğiz" diyen Bayraktar, bu bölgelerde uluslararası ortaklıklarla büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Milli Teknolojilerle Büyük Bir Ekosistem Kuruldu

Konferans kapsamında konuşan Bakan Bayraktar, yerli ve milli üretimin stratejik önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin enerji sektöründe yerlileştirme hamlesi başlattığını vurguladı.

Bayraktar, “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler’in ülkemiz topraklarında filizlenmesini sağlayarak büyük bir ekosistem oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada, ekipmanlarımızın ve yazılımlarımızın büyük bir kısmını yerli imkanlarla üretiyoruz" dedi.

Bu kapsamda, yerli ekipman kullanım oranının her yıl arttığını belirten Bayraktar, 2023 yılında TPAO’nun hizmet alımlarının yüzde 99’unu, mal alımlarının ise yüzde 53’ünü yurt içinden temin ettiğini kaydetti.

"Enerjide tam bağımsızlık yolunda yerlileştirme programımız hız kesmeden devam edecek" diyen Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlayacak projelere kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile TPAO Milli Şampiyon Olacak”

Bakan Bayraktar, TPAO’nun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun tüm sektörlerde olduğu gibi enerji alanında da bir dönüşüm süreci başlattığını ifade eden Bayraktar, TPAO'nun ulusal ve uluslararası bir "milli şampiyon" haline geleceğini söyledi.

"TPAO, yeni dönemde daha hızlı karar alabilen, esnek ve modern yönetişime sahip bir yapıya kavuşacak. Çalışma şartları ve özlük hakları çok daha iyileştirilmiş, enerjide milli şampiyon olarak anılan bir TPAO inşa edeceğiz" diye konuştu.

Yerli Ekipman ve Teknoloji Standı Ziyareti

Bakan Bayraktar, konferans sonrası Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı (PEMTEK) kapsamında kurulan stantları ziyaret etti. Yerli üretimle geliştirilen ekipmanları ve teknolojileri yerinde inceleyen Bayraktar, milli ekipman üretimi konusundaki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Gabar, Türkiye'nin Enerji Üssü Oluyor

Gabar’daki günlük 61 bin varillik petrol üretimi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefine bir adım daha yaklaştığının göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu üretim, Kasım ayında Türkiye genelinde üretilen toplam 3 milyon 425 bin varil petrolün yarısını oluşturdu. Bakan Alparslan Bayraktar, bu üretimle Türkiye’nin kendi kaynaklarını daha etkin kullanma yolunda büyük bir ivme kazandığını vurguladı.

Bayraktar, TPAO’nun yurt dışında daha aktif bir rol oynayacağını ve enerji sektöründe yerli ve milli teknolojilerle daha bağımsız bir ekosistem kurulduğunu ifade etti. Gabar sahasının yanı sıra, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndan çıkan doğal gazın günlük üretimi 7 milyon metreküpe ulaştı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji stratejisinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA