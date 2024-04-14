Adıyaman’daki seçim sonuçlarını değerlendiren ve elde edilen sonuçların ülke genelindeki etkileri ile Adıyaman'ın özgün durumunu göz önüne alarak bir analiz yapan Prof. Özalp, 2024 yerel seçimlerinin röntgenini çekti.

Prof. Dr. Ahmet Özalp’ın değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Seçim Sonuçları Üzerine”

Adıyaman'da son seçimlerde ortaya çıkan sonuç, birçok kişi için sürpriz olurken, Prof. Dr. Özalp'ın açıklamalarına göre bu durum, Adıyaman'ın yaşadığı sorunların ve zorlukların ülke genelinde yeterince bilinmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle deprem sonrası oluşan enkaz manzaraları ve devam eden zorluklar, Adıyaman'ın özgün sorunlarını ortaya koyuyor.

“Deprem Sonrası Yaşam”

Deprem bölgesi olan Adıyaman, yaşadığı büyük felaketin izlerini hala taşıyor. Prof. Dr. Özalp, Adıyaman'a gelenlerin deprem sonrası yaşamın ne kadar zorlayıcı olduğunu hemen fark ettiğini belirtiyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede, vatandaşlar ağır hasarlı binalar arasında hayatlarını sürdürüyor. Hızlıca rezerv alan ilan edilen yerlerde ise inşaat faaliyetleri dikkat çekiyor.

“Sosyal ve Politik Sorunlar”

Prof. Dr. Özalp'ın dikkat çektiği bir diğer önemli nokta, Adıyamanlı hemşehrilerin yaşadığı büyük hayal kırıklığı ve geleceğe dair belirsizlik. Karar alma süreçlerinden dışlanmış olmaları, geleceğe dair kaygılarını artırıyor. Bu kaygılar, yerel yönetimlere ve merkezi hükümete olan güvensizlikle birleşerek vatandaşların değişim arzusunu körüklüyor.

“Konteyner Kentlerde Yaşam”

Konteyner kentlerde yaşamanın getirdiği zorluklar da Prof. Dr. Özalp'ın vurguladığı sorunlar arasında yer alıyor. Sosyal yardımların dağıtımındaki dengesizlikler ve hijyen sorunları, birçok kişinin bıkkınlık hissetmesine neden oluyor. Bu koşullar, sürecin uzaması durumunda ciddi sosyolojik sonuçlara yol açabilir.

“Değişim İradesi ve Sonuçlar”

Prof. Dr. Özalp, Adıyamanlı seçmenlerin değişim iradesinin, özellikle deprem zamanında halkla iç içe olan Abdurrahman Tutdere'nin şahsında somutlaştığını belirtiyor. Tutdere'nin muhalefet adına sağladığı başarı, muhafazakar seçmenin Yeniden Refah Partisi'ne yönelmesi ve diğer partilerin tabanının Tutdere'yi desteklemesiyle ortaya çıktı.”

Prof. Dr. Ahmet Özalp’in, Adıyamanlı hemşehrilerine değişim iradelerini gösterdikleri için teşekkür ettiği ve Abdurrahman Tutdere'ye başarılar dileyerek memlekete hayırlı olmasını temenni ettiği analizi şöyle:

“Seçimler hakkında çok şey yazıldı, konuşuldu. Birçok kişi deprem bölgesini gelip görmeden, masa başı yorumlar yaptı. Bu yüzden Adıyaman'da ortaya çıkan sonuç, ülkenin geri kalanı için büyük bir sürpriz oldu. Seçim sonrası sosyal medyada dönen espriler, bir hayli zeka ürünü olsa da Adıyaman'a karşı takınılan önyargıyı da gözler önüne serdi. Bu seçim memleketimiz için, Einstein'ın atomu parçalamaktan daha zor dediği ön yargıları kırma seçimi oldu. Bu konu ayrıca tartışmaya değer.

Masa başından kalkıp Adıyaman’a gelenler için ise, sonuç sürpriz olmadı. Adıyaman’a girişte ilk karşılaşılan tablo, depremin üzerinden geçen bir yıla rağmen enkaz tablosudur. Enkaz kaldırma çalışmaları halen devam etmektedir. Yaşam ağır hasarlı binaların arasında sürmektedir. Bir yandan da toz, toprak, enkaz yığını arasında alelacele rezerv alan ilan edilen yerlerde inşaat faaliyetleri görülmektedir. Adıyaman’ın ihmal edilmişliği her şekilde bellidir.

Seçim öncesinde yaptığım görüşmelerde ilk dikkatimi çeken şeylerden biri, hemşehrilerimizin yaşadığı büyük hayal kırıklığıydı. Buna bir de geleceğe dair belirsizlik ve kaygı eşlik etmekteydi. Çünkü görüştüğüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, gazetecilerin ve de vatandaşların hiçbir şeyden haberleri yoktu. Daha doğrusu karar alma süreçlerinden dışlanmışlardı. Gerek yerinden dönüşüm gerek rezerv alan gerekse kalıcı konutların geleceği hakkında belirsizlik vardı.

Yine depremle bağlantılı bir diğer sorun, konteyner kentler sorunuydu. Şehrin büyük bir kısmı, prefabrik evler dışında 20-25 metrekareye sıkışmış bir hayat yaşıyor/du. Bu bir yıllık sürede sosyal yardımların dağıtımında dengesizlikler, alt yapıdaki aksaklıklar, hijyen gibi sorunlar büyük bir kesim için bıkkınlık oluşturmuştur. Elbette geçici olması gereken ama görece kalıcı hale gelen bu barınma şekli, süre uzadıkça ciddi sosyolojik sonuçlar doğuracaktır.

Adıyaman’da deprem kaynaklı bu sorunlar, bir de ülkenin genel sorunlarının- hayat pahalılığı, işsizlik, emeklilerin durumu, güvensizlik, hukuksuzluklara karşı duyulan tepki, göçmenlik– etkisiyle birleşince Adıyaman’ın değişim iradesini ortaya koymuştu. Bu irade, muhalefet açısından, deprem zamanında halkla iç içe olmuş Tutdere isminde somutlaşmıştı. Muhafazakâr seçmenin ciddi bir kısmının Yeniden Refah’a gideceği de belliydi. DEM ve diğer partilerin tabanının büyük kısmı Tutdere’ye yönelince de fark ortaya çıktı.

Sonuç olarak, Adıyamanlı hemşehrilerimizi değişim iradesini gösterdikleri için tebrik eder, Sn. Abdurrahman Tutdere’ye de başarılar dilerim. Memleketimize hayırlı olsun.”

Kaynak : PHA