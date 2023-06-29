Irak'ın Türkiye sınırına yakın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremin 6 Şubat depremleriyle bağlantısını açıkladı ve Adıyaman-Hakkari için flaş uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.41'de merkez üssü Irak'ın Duhok kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Hakkari'nin sınır ilçesi Çukurca'ya 14 kilometre mesafede ve yerin 12.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çukurca'da da hissedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin hemen ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Irak'taki depremin 6 Şubat'taki depremle bağlantısını açıklayan Görür, "Irak’ta Qadesh kuzeybatısında 4,7 deprem oldu. 6 Şubat depremlerinden sonra Bitlis-Zagros kuşağı zonunda olan ilk deprem veya onlardan biri. 6 Şubat depremleri sonrası Arap Levhasının Doğu Anadolu’yu sıkıştıracağını bekliyorduk" dedi.

Görür, bu depremlerin devam edeceğine dikkat çekerek, "Adıyaman-Hakkari arasında sıkışan kuşak zaman zaman böyle depremler üretebilecektir" sözleriyle uyardı.



Kaynak : PHA