Bilim Akademisi üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden Konya'da gerçekleşen 5.0'lık ve Erzurum'da yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremler üzerine açıklama Adıyaman ve Hakkari'yi işaret etti.

Erzurum’da ise Narman ilçesi merkezli dün saat 21.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 9.56 kilometre derinlikte olan deprem, Erzurum ve ilçelerinden de hissedildi. Depremle birlikte endişelenen vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.

Naci Görür, Erzurum’daki meydana gelen depreme ilişkin, “Pınaryolu- Narman/Erzurum'da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu'da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli” uyarısında bulundu.

Görür, Konya’daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili ise, “Çandır-Selçuklu/Konya'da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA