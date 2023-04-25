Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte deprem sonrasında kamu düzeninin devamının sağlanması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla şok uygulama düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 10 gün içerisinde yapılan uygulamada 17 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet ve 322 fişek ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA