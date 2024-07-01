Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Camii civarında gerçekleşti. Polis ekipleri tarafından yarış yaptıkları gerekçesiyle kovalanan motorsiklet sürücüleri yakalandı. Yakalanan şahıslardan bir tanesi motosikletini bırakarak polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Polisle girdiği kovalamaca sonucunda saklandığı apartmanda hırsız olduğu düşüncesiyle apartman sakinleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Şahıslara ait motosikletler bağlandı. Olayla ilgili şahıslara idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak : PHA