Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarından oluşturdukları uygulama noktasında sıkı denetim gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde en çok yıkımın olduğu iller arasında olan Adıyaman'da polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına ve asayiş olaylarına karşı önlem alındı.

Ramazan Bayramın 3'üncü gününde uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken şüphelilerin ise sorgusu yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği uygulamada ekipler tarafından durdurulan araçlar didik didik araması yapıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken araması olan 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.



Kaynak : PHA