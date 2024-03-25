Polat, “Bizim bu şehirle ilgili hayallerimiz var. İnşallah bu hayallerimizi hemşerilerimizden aldığımız güç ve destekle, onlarla birlikte gerçekleştireceğiz ve şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.

Seçim çalışmalarına yoğun tempoda devam eden AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, günlük programları kapsamında AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ile birlikte K-29 Konteyner Kent’te kalan vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü kaydeden Polat, yoğun ilgileri için vatandaşlara teşekkür etti.

“Gönül Buluşmaları Devam Ediyor”

Gönül Buluşmaları adını verdiği programlar kapsamında mahallelerde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren Polat, Yeşilyurt, Bahçecik, Siteler ve Fatih Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Sorun ve talepleri dinleyen Polat, vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerine güç verdiğini kaydetti.

“Polat İşçilerin Gönül Sofrasına Konuk Oldu, İftar Yaptı”

AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçilerle iftar yaptı. İşçilerle tek tek tokalaşan Polat, işçilerin Ramazan ayını tebrik etti.

Adıyaman Motor Grubu üyeleriyle de bir araya gelen Polat ardından Kızılay Adıyaman Şubesini ziyaret etti.

“CHP’nin Önemli İsimleri AK Parti’ye Katıldı”

Adaylığı açıklandığı günden itibaren partiye katılımları arttıran Polat’a önemli bir destek de CHP’li isimlerden geldi. Adıyaman’ın önemli şahsiyeti, Ape Aziz olarak tanınan Aziz Dedenin torunları, Derviş Akkoç, Aydın Dede, Mehmet Özdemir, Rıza Özdemir, Şükrü Özdemir, Ali Özdemir ve İmdat Özdemir 31 Mart seçimlerinde AK Parti saflarına geçerek Ziya Polat’ı destekleme kararı aldı. Parti rozetlerini takan Polat, “AK Davamız her geçen gün daha da büyüyor. Bizlere destek vermek amacıyla yanımızda yer alma kararı alan değerli dostlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Kadrolarla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde kafe ve kıraathanelerde sahuru bekleyen vatandaşları da ziyaret eden Polat sonraki gün gerçekleştirilen program kapsamında AK Parti Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Tütüncüler Pazarını gezdi, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

“Adıyaman tütünümüzün ve geçimini buradan sağlayan tüm çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız.” diyen Polat, yoğun ilgileri için esnaflara teşekkür etti.

Büyük Sincan İnşaatçılar, Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Sitesini de gezen Polat ziyaretleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede; “AK Teşkilatımızın tüm kadroları gibi bizlerde sahadayız. Herkese ve her kesime ulaşmaya gayret ediyoruz. İnşallah 31 Mart’ta göreve seçildiğimizde yine bu tür ziyaretler gerçekleştireceğiz ve esnaflarımızın da vatandaşlarımızın da sorunlarına çözüm üreteceğiz. Makamda oturmayacağız, şehrimizi dört duvar arasında değil halkın arasında yöneteceğiz. Onların istek ve taleplerine göre çalışmalar yaparak şehrimizi hep birlikte kalkındıracağız.” şeklinde konuştu.

Polat’a günlük programlarında AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Av. Mustafa Alkayış, Doç. Dr. İshak Şan ve Hüseyin Özhan ile birlikte AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak : PHA