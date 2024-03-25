Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15'inci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Vefatının 15'inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."
Kaynak: igf