Devrilen traktör sürücüsü öldü Devrilen traktör sürücüsü öldü

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.  Operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan 800 gram metamfetamin  ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetamin  polis tarafından muhafaza altına alınırken E.H.T ve U.D., ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA