Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetamin polis tarafından muhafaza altına alınırken E.H.T ve U.D., ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA