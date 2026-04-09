PERRE Haber Ajansı merkez ofisi çalışanları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla DEM Parti Adıyaman eski İl Eş Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun'la bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, hukuk mesleğinin toplumdaki yeri, adaletin tesisi sürecindeki önemi ve yerel basının kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Ziyarette, avukatlık mesleğinin yalnızca dava süreçleriyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda hak arama özgürlüğünün en önemli güvencelerinden biri olduğu vurgulandı.

