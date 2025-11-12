Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı (ADVAK) ve eski Adıyaman Belediye Başkanı Şevket Gürsoy, Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kuştepe ve Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Perre Haber Ajansı çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı Başkanı (ADVAK) Şevket Gürsoy, 'Aydın, dinamik ve tarafsız gazetecilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Basının, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve kamuoyunun sağlıklı şekilde oluşması açısından büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Başkan Gürsoy, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleklerini özgürce icra edebilmeleri için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

Ziyaret, karşılıklı nezaket ifadeleri ve iş birliğinin devamına yönelik temennilerle sona erdi.

Kaynak : PERRE