AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Cumartesi günü Adıyaman'a geleceğini açıkladı. Milletvekili Alkayış, 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan büyük yeniden imar seferberliğinin Adıyaman'da kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

350 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirileceğini hatırlatan Milletvekili Alkayış, 'Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da Adıyaman Sakarya Caddesi'nde, 6 Şubat depremlerinin ardından ülkemiz genelinde inşa edilen 350 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirilecektir. Bu anlamlı törende, yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşımızın yeni yuvalarına kavuşmasının gururunu hep birlikte yaşayacağız' ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da Konut Çalışmalarında Son Durum Depremler sonrasında Adıyaman'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Milletvekili Alkayış, genel tabloyu şu şekilde açıkladı:

'Kentsel konut sayısı: 31.272,

Kırsal konut sayısı: 8.874,

Yerinde dönüşüm başvurusu: 31.500,

İşyeri sayısı: 3.263, Toplam bağımsız bölüm: 74.90.'

Milletvekili Alkayış, hak sahiplerine teslim edilen kalıcı deprem konutları hakkında da detaylı bilgi vererek, 'Bugüne kadar kura çekimi yapılan bağımsız bölüm sayısı 38.157, anahtar teslimi yapılan bağımsız bölüm sayısı ise 23.839 oldu. Bu kapsamda 19.992 kentsel konut, 3.567 kırsal konut ve 280 işyeri hak sahiplerine teslim edildi. Adıyaman'da sadece konutlar değil; altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal yaşam alanlarıyla şehir yeniden inşa ediliyor. Her bir konut, sadece bir bina değil; bir ailenin umudu, bir geleceğin teminatı olarak görülüyor. Adıyaman, deprem bölgesi illeri arasında yeniden imar çalışmalarında en hızlı ilerleyen şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanlıkların koordinasyonu, Valiliğin gayreti ve tüm kurumların özverili çalışmaları etkili oldu' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Alkayış, açıklamasının sonunda tüm vatandaşları törene davet ederek şunları söyledi: '15 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Adıyaman Sakarya Caddesi'nde gerçekleştirilecek anahtar teslim törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Gelin, yeniden dirilen Adıyaman'ımızın bu tarihi gününde Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla karşılayalım.'

