Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'na şu ana kadar 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 533 bin 275 mühimmatın ele geçirildiğini belirtirken, operasyona birlikte Irak sınırı olan 302 kilometrelik hattın güvenli hale getirildiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe-Kilit operasyonundaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, Pençe-Kilit operasyonunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

Zap bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini kaydeden Bakan Akar, "Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe-Kilit operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hâle getirildi. Pençe-Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait bin 174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi" diye konuştu.