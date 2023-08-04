Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu saha çalışmasında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyuran Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri de listeledi:
- 10.800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 720 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,
- 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu,
- 8 adet el bombası,
- 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası,
- 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi,
- 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı.