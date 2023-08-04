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Siber suçlarda 662 milyon TL'ye el konuldu

Siber suçlarda 662 milyon TL'ye el konuldu

Söz konusu saha çalışmasında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silahın ele geçirildiğini duyuran Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri de listeledi:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetine ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

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