Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi" diyerek ele geçirilenleri şöyle sıraladı:

Efsanevi Anadol, Metaverse’te yerini aldı Efsanevi Anadol, Metaverse’te yerini aldı

  • - 2 adet M-16 piyade tüfeği,
  • - 1 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • - 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
  • - 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
  • - 1 adet gece görüş dürbünü,
  • - 2 adet USB harici bellek,
  • - 4 adet hafıza kartı,
  • - 1 adet ses kayıt cihazı.