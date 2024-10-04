Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlarda terörist unsurlara yönelik başarılı bir darbe daha indirildi.
"Ele Geçirilen Malzemeler"
Operasyon sırasında ele geçirilen mühimmat ve malzemeler şöyle sıralandı:
Silah ve Mühimmat:
28 adet el bombası
7 adet 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) roketi
1 adet AT-4 tanksavar mühimmatı
2 adet Konkurs tanksavar mühimmatı
3 adet 81 mm havan
5 adet M-4 piyade tüfeği
1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet namlu ve 15 adet şarjör
2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet şarjör
4 adet Glock marka tabanca
2 adet Beretta marka tabanca
11 adet tabanca şarjörü
46 adet RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 adet sevk fişeği
Muhtelif miktarda piyade tüfeği mühimmatı
60 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı
60 adet 9 mm tabanca mühimmatı
7 adet aydınlatma fişeği
1 adet sarı sis mühimmatı
1 adet 5,56 mm bastırıcı
1 adet 7,62 mm bastırıcı
"Elektronik Cihazlar ve Ekipmanlar"
1 adet Yaesu araç telsizi
2 adet termal dürbün
2 adet el dürbünü
2 adet dizüstü mini bilgisayar
1 adet Macbook
1 adet tablet
4 adet ses kayıt cihazı
1 adet GoPro kamera
4 adet harici disk
1 adet powerbank
8 adet cep telefonu
5 adet fotoğraf makinesi
12 adet hafıza kartı
4 adet flash bellek
1 adet IR aydınlatıcı
1 adet radyo
2 adet wifi cihazı
5 adet güneş paneli
1 adet UPS cihazı
4 adet akü
"Diğer Malzemeler"
1 adet dikiş makinesi
1.000 Amerikan doları ve 203.000 Irak dinarı
Çok sayıda yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman
Operasyonlar Kararlılıkla Sürüyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri, terör örgütlerinin lojistik ve operasyonel kapasitelerine ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, bölgedeki güvenliği sağlamak ve terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Kaynak : PHA