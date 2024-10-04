Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlarda terörist unsurlara yönelik başarılı bir darbe daha indirildi.

"Ele Geçirilen Malzemeler"

Operasyon sırasında ele geçirilen mühimmat ve malzemeler şöyle sıralandı:

Silah ve Mühimmat:

28 adet el bombası

7 adet 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) roketi

1 adet AT-4 tanksavar mühimmatı

2 adet Konkurs tanksavar mühimmatı

3 adet 81 mm havan

5 adet M-4 piyade tüfeği

1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet namlu ve 15 adet şarjör

2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet şarjör

4 adet Glock marka tabanca

2 adet Beretta marka tabanca

11 adet tabanca şarjörü

46 adet RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 adet sevk fişeği

Muhtelif miktarda piyade tüfeği mühimmatı

60 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı

60 adet 9 mm tabanca mühimmatı

7 adet aydınlatma fişeği

1 adet sarı sis mühimmatı

1 adet 5,56 mm bastırıcı

1 adet 7,62 mm bastırıcı

"Elektronik Cihazlar ve Ekipmanlar"

Besni'de tarlada alev alan traktör küle döndü Besni'de tarlada alev alan traktör küle döndü

1 adet Yaesu araç telsizi

2 adet termal dürbün

2 adet el dürbünü

2 adet dizüstü mini bilgisayar

1 adet Macbook

1 adet tablet

4 adet ses kayıt cihazı

1 adet GoPro kamera

4 adet harici disk

1 adet powerbank

8 adet cep telefonu

5 adet fotoğraf makinesi

12 adet hafıza kartı

4 adet flash bellek

1 adet IR aydınlatıcı

1 adet radyo

2 adet wifi cihazı

5 adet güneş paneli

1 adet UPS cihazı

4 adet akü

"Diğer Malzemeler"

1 adet dikiş makinesi

1.000 Amerikan doları ve 203.000 Irak dinarı

Çok sayıda yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman

Operasyonlar Kararlılıkla Sürüyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri, terör örgütlerinin lojistik ve operasyonel kapasitelerine ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, bölgedeki güvenliği sağlamak ve terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss