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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri, terör örgütlerinin lojistik ve operasyonel kapasitelerine ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, bölgedeki güvenliği sağlamak ve terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Çok sayıda yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman

1.000 Amerikan doları ve 203.000 Irak dinarı

"Diğer Malzemeler"

"Elektronik Cihazlar ve Ekipmanlar"

46 adet RPG-7 antitank mühimmatı ve 36 adet sevk fişeği

2 adet AK-47 piyade tüfeği ve 10 adet şarjör

1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet namlu ve 15 adet şarjör

7 adet 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) roketi

Silah ve Mühimmat:

Operasyon sırasında ele geçirilen mühimmat ve malzemeler şöyle sıralandı:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlarda terörist unsurlara yönelik başarılı bir darbe daha indirildi.

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