Alınan bilgiye göre olay, merkeze bağlı Ali Dağı mevkiinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da özel bir hastanede görev yapan Operatör Doktor Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla geldiği dağda paraşüt ile havalandığı esnada rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan paraşütten düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mahir Kartalmış, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA