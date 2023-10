Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin ihya ve inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede yapılacak 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımı hızla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vatandaşların evlerine bir an önce kavuşmaları için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesinde her bir vatandaşımız, yuvasına bir an evvel kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık. 850 bin bağımsız bölüm yapacağız. Bunlardan 200 bininin yapımına hızla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Deprem bölgesini el birliğiyle, gönül birliğiyle inşa edeceğiz”

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine de değinen Bakan Mehmet Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm projemize yapılan 226 bin 325 başvuru ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle; güvenli, sağlam, sıfır atık uyumlu, iklim dostu yuvalarımızı ve iş yerlerimizi inşa edeceğiz.” dedi.





