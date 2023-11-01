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Bakan Özhaseki, “Bir ve beraberce çalışıyoruz. Çabamız, elimiz, emeğimiz deprem bölgesinde. Tüm gücümüzle, hep birlikte el ele vererek şehirlerimizi en kısa sürede eskisinden daha güvenli ve daha güzel hale getireceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile bir istişare toplantısı düzenledi. Deprem bölgesindeki il ve ilçelerin Oda Başkanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratlarının katıldığı toplantıda, inşası devam eden konutlar, şehir meydanları, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi başta olmak üzere deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar görüşüldü.

“Bütün Gücümüzle Arazideyiz”

“İlk gündem maddemiz 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizi ayağa kaldırmak” diyen Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları birebir takip ettiğini söyledi. Bölgenin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Bir ve beraberce çalışıyoruz; çabamız, elimiz, emeğimiz deprem bölgesinde. Şehirlerimizi bir an evvel inşa ve ihya etme gayretindeyiz. Bu süreçte, oluşan sorunları ve olumsuzlukları da hassasiyetle takip edip çözüme kavuşturuyoruz. Tüm gücümüzle, hep birlikte el ele vererek şehirlerimizi en kısa sürede eskisinden daha güvenli ve daha güzel hale getireceğiz. Bütün gücümüzle arazideyiz.” diye konuştu.



Kaynak : PHA