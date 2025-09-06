CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özgür Özel, CHP’ye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediğinin altını çizerek, "6 Nisan'da, o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla, Genel Başkanlık yetkimizi kullanarak tüm delegelerimizi, iradelerini yenilemeye davet etmiştim. Aday oldum, bir rakip, bir yarış olmadı. Geçerli oyların tamamını alarak, sizin de takip ettiğiniz o kurultayımızı yapmıştık. Ancak parti üzerinde yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım dizaynlar, birtakım kurgular, partiye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl Kongremizi iptal ettiler” dedi.

“Yetkisiz bir mahkeme tarafından karar alındı”

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin kararın yetkisiz bir mahkeme tarafından alındığına dikkat çeken Özgür Özel, “İstanbul İl Kongremizi aslında bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti oranın. Karar dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi. Ankara’da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye, o karar da gitti. Haklı olarak Mahkeme Başkanı o kararı talep etti. Ayın 15’inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce, bu kez delegelerimizin imzalarıyla; Türkiye’deki tüm delegeler ve 1,5-2 gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin kendi iradesiyle, delegenin imza toplamasıyla yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok. Geriye kalan binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakının imzaları Genel Merkez’e ulaştı. Biz de dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’nun kararından sonra bir başvuru yaptık. Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu, tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. Yüksek Seçim Kurulu’nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu” ifadelerini kullandı.

“Kayyım atansa da 6 gün durur’

Olağanüstü Kurultay kararının siyasi bir hamle olduğunu belirten Özel, “İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi burada partinin Genel Başkanlığı'na bir kayyım atansa o kayyım orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Ve 6 gün sonra parti seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. Gazete ilanı bugün yayınlandı. Bundan sonrada 21'inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız" dedi.

Kaynak : PHA