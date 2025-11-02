CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul'un bir kez daha fetret devri yaşamasına izin vermeyiz' sözlerine yanıt verdi.

'İstanbul'u, İstanbullular Yönetecek'

Özel, İstanbul'un nasıl ve kim tarafından yönetileceğine İstanbulluların karar vereceğini vurgulayarak, 'Ekrem Başkan'ı türlü iftiralarla alıp buraya koydular. 'İstanbul'u yönettirmiyoruz.' Bu öğrenememe haline çıldırıyorum ben. Ne olacağı belli. Hemen, İstanbul seçimlerini yenileyelim. Ben bugün hemen kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirsin, AK Parti de istifa ettirsin. Aynı anda istifa ettirelim. İstanbul seçimlerini yenileyelim. Gelsin düzenleme getirsin, Meclis'ten bir şey geçirerek yenileyelim. Sadece İstanbul'u değil. Adana'yı da yenileyelim, Antalya'yı da yenileyelim, nereye saldırıyorsa yenileyelim. Millet versin kararı. Güveniyorsa kendisine, hodri meydan! Ben yine Ekrem İmamoğlu'nu aday göstereceğim. O Başbakan gösterdi olmadı, Meclis Başkanı gösterdi olmadı, 'Murat Kurum mucizesi' dedi millet Murat Kurum'u sobanın kurumunu silkeler gibi silkeledi döktü' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İstanbul'un bir kez daha fetret devri yaşamasına izin vermeyiz' açıklamasına yanıt veren Özel, 'İstanbul'un hangi devirde kimin tarafından yönetileceğine ülkenin Cumhurbaşkanı, son seçimlerin kaybetmiş bir partinin genel başkanı karar vermez. İstanbullular karar verir. Kazanacaksa İstanbul'u ana kademeleriyle, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla sıkı çalışıp kazanacaksın. Ben öyle yaptım. 'Osmanlı tokadı vuracağız' dediler Ekrem'e 24 Haziran'da. Millet onlara demokrasi tokadı vurdu. Fark 806 bin oldu mu? Oldu. Sonrasında beş yıl boyunca hazımsızlık. Belediye otobüsünü çekiyorlar, bir set kuruyorlar, yani milleti kandırmak için 'Film çekiyoruz' diye otobüs yakıyorlar. Bunu videosunu yayınlayıp 'İETT otobüsü yandı' diye sosyal medyada algı yapıyorlar. Efendim yürüyen merdivene taş sıkıştıranları herhalde ben göndermedim Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Her türlü hazımsızlık. CHP demek çöpmüş, çukurmuş, oymuş buymuş. Gittik seçime. Bu sefer fark oldu mu 1 milyon 100 bin?' dedi.

'Kartalkaya'da Esas Sorumlu, Turizm Bakanlığı'

Bolu Kartalkaya otel yangını davasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel, Kartalkaya'daki ihmallerin Turizm Bakanlığı'ndan kaynaklandığını savunarak, 'Kartalkaya'da bu büyük sorumsuzlukla ilgili verilen cezalarda vatandaşın, hepimizin içini serinleten bir adaletin yerine geldiği söylenen noktalar da var. 'Bu iş nasıl oldu? denen haksızlıklar da var. Diğer taraftan kardeşim esas sen bu Turizm Bakanı'nı, onun izin veremediklerini, sonradan güç bela soruşturma izni alınanlara hiç dokunmayacaksın... Esas sorumlu kim? Oranın ruhsatını veren, denetlemesini yapan Turizm Bakanlığı. Mesela Bolu Belediyesi'nin ilk bilirkişi raporunda sorumluluğu dahi yazmıyordu. Neden yazmıyordu? Çünkü hakikaten yok sorumluluğu. Bakın, yargılama sırasında hani oradaki bazı eksikliklerden haberdar olunmuş, başvuru geri çekilmiş. İşin bu tarafını bir kenara koyuyorum. Resmi sorumlular arasında Bolu Belediyesi yok. Orada bile görevlilere ağırlaştırılmış müebbet verilecek ama esas sorumlu, ana sorumlu, hatta hepimiz biliyoruz ki baş ve tek sorumlu Turizm Bakanlığı'ndan bir kişiye bir gün bile bir şey verilmeyecek. Turizm Bakanı hâlâ koltukta oturuyor arkadaşlar' ifadelerini kullandı.

'Gebze'de Dört Can Boşu Boşuna Kaybedildi'

Balıkesir depreminde, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan bina ile ilgili de eleştirilerde bulanan Özel, Yakından takip ediyoruz 16 bina yedi işyeri boşaltıldı dün. 10 metre dibinde bir metro inşaatı var. Bu konuda yapılmış daha önce uyarılar olmasına rağmen yedi katlı Aslan Apartmanı çöktü. Dört kişi hayatını kaybetti. Diğer binalardan şimdi çatırdama sesleri geliyor. Makine Mühendisleri Odası, Temmuz 2024'te metro inşaatı ile ilgili 'Bölgedeki binalara hasar zarar verecek' uyarısında bulunmuş. Bak yine aynı şey oluyor yani. Bundan bir yıl önce yine bir meslek örgütü bunların yetkilerini kıstığı, yok etmek istedikleri, düşman bildikleri, TMMOB'un ya da Makine Mühendisleri Odası'nın verdiği rapor açıkça ortada. Yıkılan bina sakinlerinden birinin metro inşaatını CİMER'e şikayet ettiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine şikayet ettiğini biliyoruz. Hiçbir şey yapılmamış, dört can boşu boşuna kaybedildi' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE