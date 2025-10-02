Cezaevi ziyareti sonrası açıklamalar

Özel, Silivri'de dört farklı cezaevindeki tutukluları ziyaret ettiklerini belirterek yargı süreçlerine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Aziz İhsan Aktaş soruşturması' iddianamesinin açıklanmasına yönelik beklentiyi hatırlatan Özel, 'İddianamelerin sözünün verilmesi, ailelerin umutlandırılıp sonra bekletilmesi ayıptır. Bir an önce görevinizi yapınız, iddianameleri çıkarınız' ifadelerini kullandı.

Özel, iddianamelerin kamuoyu önünde şeffaf biçimde tartışılabilmesi için, toplumu ilgilendiren davalarda yayın imkânı sağlayacak bir yasal düzenleme çağrısı da yaptı:

'Rızası olan sanıkların yer aldığı ve kamuoyu ilgisi yüksek davalar, TRT'de veya tahsis edilecek bir frekansta baştan sona yayınlanabilmeli.'

TBMM açılışı ve 'protesto' tartışması

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında CHP'nin Genel Kurul'daki özel oturuma katılmamasıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, 'Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinleyecek halimiz yoktu; içinde bulunduğumuz koşullar ve yaşanan haksızlıklar nedeniyle bu tutumu sergiledik' dedi. Diğer partilerin tercihine saygı duyduklarını belirten Özel, Meclis çalışmalarına 'en etkin şekilde' katılacaklarını vurguladı.

F-35 eleştirisi

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrasında F-35 programına ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, Türkiye'nin programa yaptığı mali katkı ve teslim edilemeyen uçaklar konusunda 'hesap sorulması gerektiğini' savundu.

'Sumud filosu' vurgusu ve çağrı

CHP lideri, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahale hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Sumud filosuna saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 Türk vatandaşının ve farklı ülkelerden aktivistlerin alıkonulması kabul edilemez. Hükümet, vatandaşlarımıza derhal sahip çıkmalı, İsrail'e en sert tepkiyi göstermeli ve aktivistlerin özgürlüğü için ivedilikle girişimde bulunmalıdır.'

Özel, bazı ülkelerin filoya eşlik eden unsurlarını geri çekmesine atıfla Türkiye'nin de aktif diplomatik girişim yürütmesi ve hukuki süreçleri işletmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı, cezaevlerinde ziyaret ettikleri isimlerin 'masumiyetlerine güvendiklerini' belirterek, tutuksuz yargılama ve adlî süreçlerin hızlandırılması çağrısını yineledi.

Kaynak : PERRE