AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ordusunun uluslararası sularda insani yardım taşıyan sivil gemilere saldırısına tepki göstererek, Türkiye'nin filodaki aktivistlerin yanında olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

'Soykırımcı Netanyahu hükümeti cinnet halinde'

Erdoğan, konuşmasında İsrail yönetiminin saldırılarını 'haydutluk' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

'Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu ispat etmiştir.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin, bırakın barışın tesis edilmesini, böyle bir ihtimalin yeşermesine bile tahammülü olmadığı görülmüştür.'

Cumhurbaşkanı, filonun insani mesajının tüm dünyada yankı bulduğunu da vurgulayarak, 'Sumud Filosu, Gazze'de yaşanan vahşetin ve İsrail'in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır. Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan tüm umut yolcularının yanındadır' dedi.

'Aktivistlerin güvenliği için tüm önlemler alınıyor'

Erdoğan, devletin ilgili birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Türkiye'nin vatandaşlarının güvenliği için tüm tedbirleri aldığını belirtti:

'İlgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli önlemleri almaktadır.

Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze'de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin sağlanması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'

'Partimizin temelinde çıkar değil dava vardır'

Erdoğan konuşmasında partisinin kuruluş felsefesine de değinerek AK Parti'nin 'bir dava hareketi' olduğunu vurguladı:

'Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Milletimize olan hizmet sevdamızdır. Makamlar, mevkiler, koltuklar gelip geçicidir; baki olan davamızdır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmak için çalışıyoruz.'

'Halkçı belediyeciliğin adresi AK Parti'dir'

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını 'aileye hoş geldiniz' sözleriyle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkçı belediyeciliğin önemini vurguladı:

'Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Partili belediye rantçı değil, halkçı belediye demektir. Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Saflarımızı bu anlayışla genişletmeye devam edeceğiz.'

'Terörsüz Türkiye' hedefinde kararlılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yürütülen çalışmalara da değindi. 49 gün süren saha çalışmalarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve projeler hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Erdoğan, 'Varsa hatalarımızı kabullenir, eksiğimizi gideririz. Milletimizle gönül bağımızı koparmadan yolumuza devam edeceğiz' dedi.

'CHP, Meclis'e saygısızlık etti'

TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek şöyle konuştu:

'CHP'nin Meclis açılışında bahane üreterek oturumu terk etmesi, milli iradeye saygısızlıktır. Ortaya saçılan onca yolsuzluğa rağmen belediyeleri suç örgütlerinin vesayetinden kurtaramadılar. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin rüşvet ve yolsuzlukla anılması utanç verici olduğu kadar endişe vericidir.'

'Yeni yasama yılında reform adımları'

Yeni yasama yılıyla birlikte 'Türkiye Yüzyılı' reform programının hayata geçirileceğini söyleyen Erdoğan, yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımlar atılacağını da belirtti:

'Mahalli idareler reform paketimizi tamamlıyoruz. Bu reformlar, yerel yönetimlerin daha etkin ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, hem İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu ortaya koydu hem de iç politikada AK Parti'nin 'halkçı belediyecilik' ve 'terörsüz Türkiye' vizyonuna işaret etti.

Kaynak : PERRE