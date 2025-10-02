Vatandaşlar panikle dışarı çıktı

AFAD verilerine göre, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 6,71 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

Deprem sırasında vatandaşlar ev ve iş yerlerinden panikle çıkarak açık alanlara yönelirken, kısa süreli yoğunluk ve endişe yaşandı. Özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde vatandaşların toplandığı açık alanlarda cep telefonları üzerinden bilgi alma çabası dikkat çekti.

AFAD: 'Olumsuz bir durum yok'

Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Marmara Denizi'nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'

İstanbul Valiliği: 'Hasar bilgisi bulunmuyor'

İstanbul Valiliği de deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisinin ulaşmadığını belirtti:

'Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.'

Bakan Yerlikaya: 'Tüm ekipler sahada'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını belirtti:

'Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'

Uzmanlar: 'Büyük depremin habercisi değil'

Deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Marmara'daki sarsıntının 'büyük bir depremin işaretçisi' olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'Deprem Marmara Denizi içerisinde, ana fay koluna biraz daha uzak bir noktada meydana geldi. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun dışında gibi görünüyor.'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, sarsıntının olağan olduğunu vurguladı:

'İstanbul'a yakın olduğu için çok geniş bir alanda hissedildi. Bunlar normal depremler. Bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur. Artçı olup olmadığına bakacağız. Artçı olması, fayın canlı olduğunu gösterir. Ancak bu tür depremler, Marmara'da beklenen büyük depremin enerjisini alır anlamına gelmez.'

