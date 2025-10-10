İspanya'da bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de Sosyalist Enternasyonal bünyesinde bir komisyon kurulması çağrısında bulunarak, bu komisyonun ateşkesin uygulanmasını ve barış sürecinin iki devletli çözüme ulaşmasını takip etmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının engellenmeye çalışıldığını belirterek, 'Demokrasiye darbe girişimi var. Otoriterlik bulaşıcıdır ama demokrasi ve umut da bulaşıcıdır' ifadelerini kullandı.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını değerlendiren Özel, 'Sosyalist Enternasyonal'in Gazze konusundaki duyarlılığının İspanya'da devlet düzeyinde bir duyarlılığa dönüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu vesileyle İsrail'in katliamlarına karşı çıkan değerli dostumuz Pedro Sanchez'e şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Kötü Bir Barış, Süren Bir Savaştan Daha İyidir'

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Özel, 'Gazze'de iki yıldır insanlık tarihinin en korkunç soykırımlarından biri yaşanıyor. Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkesten memnuniyet duyuyoruz ancak bu, bizi tam olarak tatmin eden bir çözüm değil. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir'' ifadelerini kullandı.

'Trump Yönetimine Güvenmiyoruz'

Netanyahu ve Trump yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Özel, 'Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyen, Gazze'nin tamamen boşaltılmasını savunan Trump yönetimine güvenimiz yok. Önemli olan ateşkese uyulması, insani yardımların bölgeye ulaşması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir' dedi.

'Sosyalist Enternasyonal barışı takip etmeli'

Özel, Sosyalist Enternasyonal'e somut bir öneride de bulunarak, ateşkes ve barış sürecinin izlenmesi için özel bir komisyon kurulması gerektiğini belirtti. Özel, komisyonun Gazze'nin modern bir koloniye dönüşmesini değil, iki devletli çözüm sürecine katkı sağlamasını önerdi.

'19 Mart darbesi devam ediyor'

Özel, partisinin bugün yapılan tüm genel seçim anketlerinde açık farkla birinci parti olduğunu hatırlatarak, 'İşte bu başarıyı gösteren partimiz, Türkiye'de 23 yıldır iktidar olan yapının saldırılarına maruz kalmaktadır. Kendileri iktidara gelirken demokrasinin nimetlerinden yararlandılar; şimdi ise demokrasiyi, basın özgürlüğünü, serbest siyaseti askıya almaya, öğrencileri, gazetecileri ve sanatçıları susturmaya yeltenmektedirler. 19 Mart darbesi sürüyor ' dedi.

'Ekrem İmamoğlu'nun Diploması Bahane, Hedef Cumhurbaşkanlığı'

Yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, 'İddianameler hazırlanmadı, hiçbir iddia ispatlanamadı. Bu sürecin başında, Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı üniversite diplomasının yetkisiz bir kurul tarafından iptal edildiğini hatırlatmak isterim. Türkiye siyasetinde üniversite diploması yalnızca Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereklidir. Dolayısıyla bu karar, açıkça İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme hamlesidir' ifadelerini kullandı.

Saldırıların sadece CHP'ye değil, demokratik değerlere inanan herkese yöneldiğini söyleyen Özel, 'Bu baskılar sadece partimizle sınırlı kalmadı; sivil toplum, medya, iş ve sanat dünyası da hedef alındı. Ancak partimiz ve halkımız bu darbeye teslim olmadı, ayağa kalktı' dedi.

Konuşmasının sonunda demokrasi vurgusu yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'de demokrasi güçlerinin ayakta kalması çok önemlidir. Çünkü otoriterlik sınırları kolayca aşan bulaşıcı bir hastalıktır. Ancak biliyoruz ki otoriterlik gibi demokrasi ve umut da bulaşıcıdır. Otoriterlik kader değildir. Otoriterler ancak iki durumda kazanırlar: Eğer uluslararası demokratik güçler dayanışma göstermezse ve ülke içinde direniş örgütlenmezse. Biz inanıyoruz ki otoriterlik, enternasyonal dayanışma ve halkın mücadelesi karşısında yenilmeye mahkumdur.'

Kaynak : PERRE