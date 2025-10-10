Adıyaman'ın İndere Bölgesi'nde sağlık alanında önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Bölge halkının sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için her birinde 5 hekimin görev yapacağı 3 yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, yatırımların bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi:

'Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına İndere Bölgesi'nde başlattığımız bu proje, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli bir adımdır. Her biri 5 hekim kapasiteli 3 yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu merkezler sadece binalar değil; sağlığa açılan kapılar olacak. 'Sağlık Temelden Başlar' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, 'Sağlık İçin Bir Tuğla Daha' diyerek gece gündüz sahadayız. Modern donanım, güçlü kadro ve erişilebilir hizmet ilkesiyle İndere'de sağlık hizmetlerinin kalitesini bir üst seviyeye taşıyoruz.'

Yapımı süren merkezlerin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı, modern ve kapsamlı sağlık hizmetlerinden daha etkin biçimde yararlanabilecek.

