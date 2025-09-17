Şeriban ÖZÇAKMAK – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları sert bir şekilde eleştiren Özel, “Burası hukuk devleti mi? Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın” dedi.

“Kendi partilerini büyütemiyorlar, CHP’yi bölmek için tartışıyorlar”

AK Parti'yi hedef alan Özel, “Görüştüğümüz arkadaşların morali iyi ama özellikle bu hafta çok daha iyiydi. Bunun sebeplerinden biri Ankara mitingimiz, diğeri de Kurultay davasından kayyum gibi kararlar dururken ara kararın çıkması. Bu işlerin sonuç değil, süreç olduğunu söylüyorduk. AK Parti yargı kollarının başkanın yapmak istediği, zaten partiyi tartıştırmak. Kendi partilerini büyütemedikleri için CHP’yi bölmek üzerine tartışıyorlar”

“ 'Yarın sabah seni alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor”

Bayrampaşa Belediyesi’ne yapılan operasyon öncesi Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu AK Partili ve MHP’li iki ismin aradığını belirten Özel, “Operasyondan önce perşembe günü akşam bir MHP'li İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in konuşmasını eşi de dinliyor hoparlörden. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu Cuma günü sabah AK Parti İl Başkan Yardımcısı arıyor, 'Yarın sabah seni alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Gizli biri değil, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Hasan Bey bu kişiyi savcıya da söylüyor. Savcı gülüyor. Burası hukuk devleti mi? AKP ve MHP'nin yöneticilerinin Hasan Mutlu'yu aradığını Mutlu savcıya söyleyerek kayda geçirdi. Telefon kayıtlarında var. Devlet Bey istediği zaman kayıtlara ulaşabilir. İddianame niye yazılmıyor, daha malına mülküne çökülecek çok şirket hapis korkusuyla davet edilebilecek daha çok belediye var görülüyor” dedi.

“Her gün birinci parti olduğumuz ortaya çıkıyor”

Bayrampaşa’da gerekli adımları atacaklarının altını çizen Özel, “Burası hukuk devleti mi? Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın. Aynı Aydın'da nasıl tıkır tıkır işledi? Hasan Mutlu, "Hapis korkusuna partimi satmam" dedikten 23 saat 21 dakika sonra evinden alıyor. AK Parti ve MHP'li yöneticilerinin Hasan Mutlu'yu aradığını Hasan Mutlu savcıya söylerek kayda geçirdi. Telefon kayıtları var. Devlet Bey arzu ettiği anda bu telefonu kim açmış öğrenir. Bu kadar net durumla karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan'ın zihninin bulanmasını istemem ama 'Ana muhalefete önce gittiler baktılar iyi yer değil bize geldiler' diyor. Siyasi yan kesicilikle karşı karşıya olduğumuzu unutmuş veya unutturmaya çalışıyor. Biz buna teslim olmayız. Belediye meclis üyelerimizi tutukladılar. Arada beş fark var beş tutuklama yaptılar. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmenin peşindeler. Bütün güçleriyle İBB aritmetiğini bozmak için uğraşıyorlar. Anketlerde AKP olduğu yerde duruyor. Her gün birinci parti olduğumuz ortaya çıkıyor. Bayrampaşa'da tüm arkadaşlarımızın istifa etmeleri gibi iradeleri var. Sayın Özgür Çelik süreci yönetiyor Bayrampaşa'da, gerekli adımları atacağız.

