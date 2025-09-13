Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “AK Parti İstanbul'da bizle baş edemiyor, siyasetimizi böyle engelliyorlar. Bu sabah da Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye'ye çökmeye çalışıyorlar, ihtiyaçları olan belediye meclis üyesi sayısı kadar kişiyi gözaltına alıyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Partiye seslenen Özel, “Bu sabah da Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye'ye çökmeye çalışıyorlar, ihtiyaçları olan belediye meclis üyesi sayısı kadar kişiyi gözaltına alıyorlar. Ak Parti seçimde kazanamadığı yerleri böyle mi almaya çalışıyor? Buralara mı düştünüz? Buradan bütün Ak Partililere soruyorum: İçinize siniyor mu? 'Kazandık' diyor musunuz?” dedi.

Özel, Bayrampaşa Belediye meclis üyelerinin tutuklanmasının hükümetin belediyeye çökmeye çalıştığının bir nedeni olduğunu vurgulayarak, “Sayın Hasan Mutlu'ya 48 kişi ile birlikte operasyon yapıldı ve önce 5, sonra 5 yetmeyebilir demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa'da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti'nin 15, 2 de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya. 8 belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa Belediye Meclis üyemizin, tutuklu belediye meclis üyemizin sayısı AK Parti'ye lazım 7'nin bir fazlası. Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Meselenin özü bir kamu alanına kaçak bir bina yapılıp, işin içinde bir CHP'li de vardır ve belediye başkanına gelir, der ki bu binaya dokunmayalım. Bir tarafı AK Partili, bir tarafı CHP'li bir kaçak bina kamu arazisine” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA