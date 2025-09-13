Hayati Proje İçin Geri Sayım Başladı

Adıyaman’ın en önemli ulaşım noktalarından biri olan Eğriçay Köprüsü, dar ve yıpranmış yapısı nedeniyle yıllardır vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge ulaşımının güvenli ve kesintisiz hale gelmesi bekleniyor.

Milletvekili Özhan, köprü ihalesinin ardından çalışmaların hızla başlayacağını belirterek, “Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor” dedi. Özhan’ın açıklaması, sürecin planlanan takvim dahilinde yürütüleceğine ancak kalıcı ve güvenli bir çözüm için gerekli sürenin de kullanılacağına işaret ediyor.

Özhan: 'Adıyamanlılar Her Şeyin En İyisine Layık'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman halkının beklentilerini karşılamaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. Özhan, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve yaşam standartlarının yüksek olduğu bir Adıyaman’da yaşaması için gayret göstermeye devam ediyoruz. Adıyamanlılar her şeyin en iyisine layık. Bizler de bu anlayışla çalışıyoruz. Sorun gördüğümüz alanları titizlikle takip ederek, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz.”

Kazaların Odağındaki Köprü Artık Güvenli Olacak

Eğriçay Köprüsü, yapısal durumu ve dar yapısı nedeniyle uzun yıllardır bölge halkının kâbusu olmuş, birçok ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının merkezinde yer almıştı. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları, köprünün acilen yenilenmesi yönünde çağrılar yapıyordu.

Bu ihale ile birlikte, söz konusu risklerin ortadan kalkacağı ve bölge ulaşımında güvenli, modern ve kesintisiz bir erişim sağlanacağı öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla hem can güvenliği sağlanacak hem de bölge ekonomisi ve ulaşım ağı için önemli bir engel ortadan kalkmış olacak.

Kaynak : PHA