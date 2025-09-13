AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan katıldığı bir programda, “Adıyaman Belediyesi, su dağıtımını düzgün yapamıyor” ifadelerini kullandı. Adıyaman Belediyesi’ne seslenen Başkan Kablan, “Biz Gürlevik ya da Havşeri su kaynaklarında su eksilmedi mi diyoruz? Neden, kaynak suyu kurumuş gibi bir imaj yaratıyorsunuz?” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin geçtimiz günlerde, Gürlevik İçme Suyu Hattı’na giderek incelemelerde bulunduktan sonra su hattının kuruduğuna dair yaptığı açıklamalara yanıt veren Başkan Kablan, “Sayın Tutdere sürekli su eksikliğini göstererek, yereldeki beceriksizliğini örtmeye çalışıyor. Biz Gürlevik ya da Havşeri su kaynaklarında su eksilmedi mi diyoruz? Gürlevik bir dere değil, bir kaynak suyudur. Yeraltından borularla doğrudan şehrimize taşınmaktadır. Neden fazla gelen suyun tahliye edildiği yeri gösterip de kaynak suyu kurumuş gibi bir imaj yaratıyorsunuz?” dedi.

Başkan Kablan, bazı mahallerde içme suyu kesintileri yaşanırken, bazı mahallerde bu sorunun hiç yaşanmadığının altını çizerek, “Eğer gerçekten su yoksa, nasıl oluyor da bir mahallede su hiç kesilmezken diğer mahallede sürekli kesiliyor? Bu yönetim eksikliği değil midir?” ifadelerini kullandı.

