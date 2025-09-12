Özel Kahta Bilge Ortaokulu’nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine resmi yetkililer ve çok sayıda okul müdürünün yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulundu.

Açılık töreni, Kurum Müdürü Mesut Özbek ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yetiş’in konuşmaları ile başladı. Kurum Müdürü Mesut Özbek yaptığı konuşmada 20 kişilik sınıfları, bireyselleştirilmiş rehberlik anlayışı, bire bir dersler, ders sonrası etüt programları ve uzman öğretmen kadrosu ile ortaokul öğrencilerinin başarı çıtasını daha da yükseklere çıkarma iddiasında olduklarını söyledi.

Kurum Müdürü Mesut Özbek amaçlarının sadece Kahta ve Adıyaman’daki puanla öğrenci alan okullara öğrencileri hazırlamak olmadığı, aynı zamanda Türkiye’nin seçkin okullarına öğrenci yollamak olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yetiş ise, yaptığı konuşmada Kahta’nın bu tür okullara ihtiyacının olduğunu ve bu tür okulların öğrencilere yeni seçenekler sunacağını belirtti.

Konuşmalardan sonra yapılan kurdele kesme töreni Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul’un yaptığı dua ile başladı. Kurdele, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yetiş ve Sinan Demir, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi, Eğitim-Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı Ahmet Özbek, Kahta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Kutlu tarafından kesildi.

Tören okul tanıtımı ve ikramla sona erdi.

Kaynak : PHA