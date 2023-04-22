23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yılı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu yarın özel gündemle toplanacak.

TBMM'nin açılışının 103. yılı kutlama programı kapsamında, 23 Nisan Pazar günü saat 09.00'da TBMM'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakacağı törende saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak.

TBMM Başkanı Şentop başkanlığındaki heyet, daha sonra 09.15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek. Meclis Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şentop, Misakımillî Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Buradaki programın ardından Şentop ve beraberindeki heyet Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma törenine katılacak.

TBMM Genel Kurulunda, "Milletin Çocukları Meclisin Çocukları Projesi" kapsamında, 23 Nisan Pazar günü saat 12.00'de "Çocuk Özel Oturumu" düzenlenecek. Oturuma, depremzede çocukların da yer alacağı 134 çocuk katılacak.

ÖZEL GÜNDEMLE 328 MİLLETVEKİLİ SON KEZ GENEL KURULA KATILACAK

Meclis Genel kurulu da aynı gün saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 milletvekili, son kez Genel Kurul'da yer alacak. AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurulu son kez yönetmesi ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda, saat 10.00 ile 16.00 arasında "Galaktik Tayfa" isimli çocuk filmi gösterilecek.