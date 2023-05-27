Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da ailesiyle birlikte enkaz altına kalarak hayatını kaybeden Öz Sağlık-İş Adıyaman Şube Başkanı Osman İzci'nin boşalan yerine işçilerin fikirleri alınmadan ve kongreye gidilmeden atama yapılmasına tepki gösterdiler.

6 Şubat'ta ailesiyle birlikte göçük altına kalan Öz Sağlık-İş Adıyaman Şube Başkanı Osman İzci'nin ve yönetimde bulunan üyelerinden bazılarının hayatını kaybetmesinin ardından Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, tarafından işçilerin fikirleri alınmadan ve kongreye gidilmeden tepeden atama yapılmasına işçiler tepki gösterdi.

6 Şubat'ta ailesiyle birlikte göçük altına kalan Öz Sağlık-İş Adıyaman Şube Başkanı Osman İzci'nin ve yönetimde bulunan üyelerinden bazılarının hayatını kaybetmesinin ardından işçilerden habersiz olarak atama yapılmasına tepki gösteren işçiler Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'e seslenerek kongreye gidilmesini istediler.

"Kongreye gidilmesini istiyoruz"

Kongre yapılmamasına tepki gösteren işçiler şunları söylediler:

" Öz Sağlık-İş Adıyaman Şube Başkanımız Osman İzci döneminde kongre yapılmamasını normal karşılıyoruz. Çünkü sendikamız ilk faaliyetleri yer alırken kongreye gidilmemesini normal karşılıyoruz. Fakat başkanımızın vefatından sonra sesiz sedasız kongreye gidilmeden başkan atanmasına karşıyız. Çünkü bizlerin fikri ve düşünceleri alınmadan kongre yapılmadan direk tepeden atama yapılmasına karşıyız. Umarız bir an önce kongreye gidilerek adil bir şekilde seçime giren adaylarından birisi başkan olur. Böylelikle işçinin hakkını daha iyi savunacak emek vererek bir yere gelen aday kazanarak bize öncülük edecektir. Dayatmayla değil de kongrede seçilerek girmesi bizleri mutlu edecektir."

"Bize kimse dayatma yapamaz"

Öte yandan işçiler yakında kongreye gidilmediği taktirde istifaların başlayacağını belirterek konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Kentimizde binlerce işçi kardeşimizle birlikte aldığımız karar doğrultusunda eğer yakın zamanda kongreye gidilmediği taktirde sendikadan istifaların başlayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Kimse biz işçilere dayatma yapamaz. Sendikalar bizim evimizdir oradaki insanlar ise bizim hakkımızı savunması için yetki verdiğimiz insanlardır. Bize kimse dayatma yapamayacağı gibi yakın zamanda kongreye gidilip doğal bir şekilde başkanlık seçimi yapılmadığı taktirde istifalar başlayacaktır. Bunu buradan herkese söylemek isteriz."

Kaynak : PHA