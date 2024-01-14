Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin ilçeyi müze şehir yapma hedefiyle kazandırdığı ilk müze olan Oyun ve Oyuncak Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği müzeye yapılan okul gezileriyle çocuklar hem geçmişten günümüze oyuncakları görüyor hem de bahçedeki maket çizgi film kahramanları ve eski sokak oyunlarıyla doyasıya eğleniyor.

Şenevler Mahallesinde bulunan müzenin kapsamlı koleksiyonu, eski dönem oyuncaklarından günümüzün popüler oyunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ziyaretçiler, nostaljik hislere kapılarak çocukluklarına dönerken, çocuklar da hem kendilerinin hem de büyüklerinin kullandığı oyuncakları inceleme fırsatı yakalıyor.

Açıldığı günden bu yana farklı konseptiyle dikkat çeken Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi 2023 yılında 30 binin üzerinde ziyaretçi ağırlarken, öğrencilerine kültürel tur düzenlemek isteyen okullardan da yoğun talep alıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, oyuncak müzesinin ilk göz ağrıları olduğunu ve müze şehir olma yolunda ilk olarak ilçeye kazandırıldığını hatırlatarak müzenin şehrin kültürel mirasına önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Başkan Baydilli, “Oyun ve Oyuncak Müzemiz geçmişten günümüze kadar uzanan zengin bir oyuncak koleksiyonunu bünyesinde barındırarak her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Hem çocukları hem de yetişkinleri oyun ve oyuncakların eğlenceli dünyasına davet ediyorum. İlçemizin müze şehir olması noktasında ve çocuklarımızın müze kültürü kazanması açısından çok güzel bir hizmeti ilçemize kazandırdığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, pazartesi günleri haricinde haftanın 6 günü çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık olarak hizmet veriyor.



Kaynak : PHA