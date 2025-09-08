Programda, enflasyonun 2027’de yüzde 9’a düşerek tek haneli seviyelere kalıcı olarak ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Yılmaz, konuşmasında Türkiye ekonomisinin uygulanan sıkı para ve maliye politikaları sayesinde küresel ve bölgesel risklere karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü vurguladı. 2024 yılında ekonominin yüzde 3,3 büyüdüğünü ve dezenflasyon sürecine uyumlu şekilde ilerlediğini ifade eden Yılmaz, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 44, 2025’te yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16, 2027’de yüzde 9 ve 2028’de ise yüzde 8 seviyelerine gerilemesinin beklendiğini aktardı.

OVP kapsamında büyüme hedefleri de kademeli olarak yükseltildi. 2025’te yüzde 3,3 büyüme öngörülürken, 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 büyüme hedefleniyor. Yılmaz, TL’ye güvenin arttığını, Kur Korumalı Mevduat hesaplarının sona ermesinin döviz hesaplarında olumsuz bir etki yaratmadığını belirtti.

Programda kişi başına düşen gelirin 2028 sonunda 21 bin dolara çıkması, milli gelirin 1,9 trilyon dolara yaklaşması, ihracatın 300 milyar doları, turizm gelirlerinin ise 75 milyar doları aşması hedefleniyor. Ayrıca 2,5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizliğin yüzde 8’in altına indirilmesi ve fiyat istikrarının kalıcı şekilde tesis edilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin OVP ile yalnızca bugünün ekonomik ihtiyaçlarına değil, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomik yapıya hazırlanacağı vurgulandı.

ANKARA / TEKHA