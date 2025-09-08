İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisimiz şehit oldu. 1 polisimiz ise ağır yaralandı…

Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi.

Saldırı sırasında bölgede bulunan vatandaşlar can havliyle kaçıştı. Çatışma sesleri üzerine büyük panik yaşanırken, güvenlik güçleri karakolun bulunduğu alanı hızla güvenlik çemberine aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı kanetlerken, "Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun" mesajını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi, saldırı dolayısıyla 9 Eylül akşamı yapılması planlanan resepsiyonun iptal edildiğini duyurdu.

