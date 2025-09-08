Adıyaman’da ilçe merkezleri ve köylerdeki vatandaşlarla bir araya gelen TBMM Başkanlık Divan Kâtip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, vatandaşların talepleri ve yaşadıkları sorunlar yerinde dinlenerek çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu. Köylerin eğitim, altyapı, sağlık, ulaşım ve tarımsal kalkınma gibi konulardaki ihtiyaçları değerlendirildi. Vatandaşlar tarafından iletilen sorunlar ilgili kurum amirlerine aktarıldı.

Milletvekili Şan, “Amacımız, vatandaşlarımızı dinlemek, sorunları yerinde görmek ve kamu kurumlarımızla iş birliği içinde çözüm üretmektir. İl ve ilçelerimizdeki devlet erkanımızla birlikte vatandaşın köylerine sokaklarına gidiyoruz. Her zaman halkımızın yanındayız. Sorunları sadece Ankara’dan değil, vatandaşımızın yaşadığı yerden de çözmek için buradayız” dedi.

Ziyaretlerin ardından, vatandaşların talepleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli çözüm planlarının hazırlanacağı belirtildi.

3 ilçede düzenlenen kapsamlı ziyaret programına ilçelerdeki kaymakam, belediye başkanları, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları da katıldı.

