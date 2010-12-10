Kaza, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesinde meydana geldi.
Sabahattin Tak’ın kullandığı 02 LD 547 plakalı motosiklete aynı yönde giden Aydın Tan’ın kullandığı 02 SA 386 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tak’ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Tak, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Acil serviste tedavisine başlanılan Tak’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak : PHA
Muhabir: Adıyaman Haber