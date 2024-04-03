Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen F.Ö., idaresindeki 44 DM 184 plakalı otomobil ile M.K., yönetimindeki 02 ADP 939 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA