Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Ramazan Akbaş idaresindeki plakasız motosikletle önüne çıkan 02 AAT 763 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Akbaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Akbaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA