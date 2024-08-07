Muhtarlık kavramının 195 yıl önce ihdas edilmiş çok kadim bir kavram olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu başkanı Abdulkadir Geylani Taş “ “Muhtarlık, Osmanlıdan Cumhuriyetimize intikal etmiş bir müessesedir. Muhtarlarımız hiçbir siyasi partinin adını öne almaksızın be hiçbir siyası parti teşkilatından destek almaksızın isimleri ile halkıyla öne çıkarlar. Muhtarlarımız yaşadığı mahallenin veya köyün güvenini kazanmış, çalışkan adil ve hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Muhtarlık fedakârlık ve aidiyet duygusu gerektiren zor bir görevdir. Türkiye Muhtarlar konfederasyonumuz tarafından icra edilen Türkiye Muhtarları El Ele projesinin Adıyaman da icra ettiğimiz Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım projesi ile muhtarlık kurumumuzun hak ettiği bu saygıyı daha da belirgin hale getirmek ve kurumumuzu daha da güçlendirmek için projeyi destekliyoruz dedi.

Çalıştay da konuşan Türkiye Muhtarlar konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk “İlk projemiz olan Türkiye Muhtarları El Ele projesini hayata geçirirken hedeflerimiz içerisinde Doğunun Batıyla, Batının doğuyla buluşacağı bir çalışma gerçekleştirmek, milli birlik ve beraberliğin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamayı amaçladık. Türkiye’nin Muhtarları El Ele sloganımızla aynı bayrak altında bir bütün olduğumuzun mesajlarıyla güçlendik. Sos yo kültürel kaynaşmayla tarihimizin geleneklerimizin maneviyatlarımızın kıymetinin önemini hep birlikte yaşadık daha da içselleştirdik. Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım projesiyle de bu vatanın hücrelerini oluşturan mahallelerimizin sorumluları biz muhtarların, devletle millet arasındaki en doğru köprüyü oluşturmak devletin çözüm aradığı bütün sorunlar da mahalle içerisinde yapılabilecek her türlü çalışmayı daha bilinçli yapabilmek devletin işini kolaylaştırmak milletin sorununu hızlı çözüm bulabilmek amacıyla planlanmış bir projedir ’ dedi.

Adıyaman Perre uygulama otelinde düzenlenen çalışta ya İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali yardımcısı Mehmet Tığlı Adıyaman Belediye başkanı Abdurrahman Tutdere Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve çevre illerden gelen çok sayıda Muhtar katılım gösterdi.

Kaynak : PHA